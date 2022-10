Hilfe in angespannter Lage

Brühl. Seinen Einstieg ins neue Schuljahr, den inzwischen immerhin 15. in Folge, hatte die Brühler Aktionsgruppe 60plus wegen des Tags der Deutschen Einheit um eine Woche nach hinten verschoben, um mit dem Feiertag nicht in terminlichen Konflikt zu geraten. Der Ort jedoch war gleich geblieben: Der ist traditionell die Jahnschule.

Juliane Groß, die gastgebende Rektorin, betonte, dass das der Start eigentlich nur für den offiziellen Teil gelte, denn die ersten Senioren hätten sofort nach Ferienende den Kontakt zu ihren Schützlingen aufgenommen.

Groß und Helge Belz, Konrektor der Schillerschule, waren sich auch einig, als sie voller Freude die Vertreter der Großelterngeneration begrüßten: „Schön, dass es Sie gibt und Sie da sind. Unsere Lage ist angespannt.“ Die Angesprochenen nickten verständnisvoll. Corona hat in den Klassen tiefe Lücken in den Lehrstoff gerissen. „In Mathematik sind sie sogar dramatisch“, stellte ein Ingenieur von 60plus fest. Die Schulleiter bestätigten das und nannten weitere Sorgen: „Es fehlen Vertretungskräfte. Eine Krankheitsvertretung gibt es nicht. Wir brauchen jede Unterstützung.“

Hilfe ist jedoch keine Einbahnstraße. Rektorin Groß wird im kommenden Schuljahr einer Bitte aus dem Kreis von 60plus nachkommen und ein Mitglied in den Umgang mit Legasthenie einführen. Mehr über diese Lese-Rechtschreib-Schwäche kennenzulernen, würde den Älteren helfen, den Jüngeren beizustehen.

Ganz ohne eine kleine Feier ging der Einstieg in die neue Saison nicht zu Ende. So stießen alle Beteiligten miteinander auf die weitere Zusammenarbeit an. sr