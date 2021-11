Hin und Her endet aktuell

Brühl. Die Kollerfähre pendelt sich bei Rheinkilometer 410 nach und nach in den Sommermonaten verlässlich hin und her ein. In Baden-Württemberg den Rhein zu überqueren und auf der anderen Rheinseite nicht wie sonst in Rheinland-Pfalz, sondern wieder in Baden-Württemberg auszusteigen, ist so gut wie einzigartig. Nur in Konstanz hat das Land linksrheinische Gebiete vorzuweisen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dennoch wurde Brühl durch die spätere Rheinbegradigung in einen rechts- und linksrheinischen Gemarkungsteil getrennt und es entstand eine Binneninsel, die Kollerinsel, die vom innerörtlichen Teil der Hufeisengemeinde nur mit der Fähre zu erreichen ist.

Probleme bei der Winterzeit

Und nun hat die Kollerfähre am Montag den Fährbetrieb für das laufende Jahr beendet und verabschiedet sich in die Winterpause. „Wir danken unseren Passagieren, dass Sie uns ihr Vertrauen geschenkt haben und wünschen ihnen eine gute Zeit“, heißt es seitens der Landesbehörden. Dort freue man sich auf ein Wiedersehen im März des nächsten Jahres. zg/ras