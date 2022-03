Höhere Zuschüsse für zwei Vereine

Brühl. Ohne Diskussion goutierte die Mitglieder des Kultur-, Sport- und Partnerschaftsausschusses die Zuschüsse für den Verein der Hundefreunde und die Sportgemeinschaft.

Den Hundefreunden Rohrhof wird dabei geholfen die Hochwasserschäden zu beseitigen. Dazu wird dem Verein ein Zuschuss von 50 Prozent gewährt, was bei rund 3300 Euro 1650 Euro macht.

Auch dem Antrag der Sportgemeinde auf Gewährung eines Zuschusses einen stationären Waffenschrankes wurde mehrheitlich zugestimmt. Obwohl der badische Sportbund eine Förderung des rund 5500 Euro schweren Vorhabens verwehrte, sahen die Ausschussmitglieder den Sinn dieser Investition. Waffen, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck, müssten sicher verwahrt werden. Eigentlich seien kommunale Förderungen an Zuschüsse des Sportbundes gekoppel. Weshalb, so Peter Frank (GLB) eine Förderung nicht angezeigt sei. Doch am Ratstisch überwog der Sicherheitsgedanke, so dass knapp 1800 Euro trotz Enthaltung der beiden Grünen gezahlt werden. ske

