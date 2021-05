Hommage an Calders rote Skulpturen

Brühl. Alexander Calder, geboren im Juli 1898 in Pennsylvania und gestorben im November 1976 in New York, war ein bekannter Bildhauer der Moderne. Er stammte aus einer Bildhauerfamilie. Die meisten seiner Werke sind der kinetischen Kunst zuzuordnen, einer Ausdrucksform, in der die Bewegung besondere Beachtung findet. Galerist Anton Strobel hat mit seiner Arbeit, die rote Formen dreidimensional miteinander verbindet, eine Hommage an Alexander Calder geschaffen. Er greift damit die für Calder typischen Rottöne auf, die sich beispielsweise in den berühmten Werken „La grande Vitesse“ (Michigan, 1969) und „Flamingo“ (Chicago, 1974) finden. Auch in Hannover steht eine seiner typischen Skulpturen. Die rote Skulptur von Strobel steht nun im Tageslicht zwischen blühendem Flieder. caz/zg/ Bild: Strobel

AdUnit urban-intext1