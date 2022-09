Hornissen in Brühl: Bei Kubitscheks brummt’s im Vogelhaus

Brühl. Eifrige Baumeister haben sich im Garten des Ehepaars Elisabeth und Josef Kubitschek ihr neues Eigenheim errichtet. Und nun brummt dort das Leben, denn die Untermieter im Vogelhäuschen sind ein Hornissenschwarm. „Im Juli sind sie mir das erste mal aufgefallen“, erinnert sich Josef Kubitschek, „da waren es nur ein paar wenige Hornissen, die da immer durch das Einflugloch des Vogelhauses rein und rausgekrabbelt sind“.

Und plötzlich innerhalb weniger Tage sei das Anwesen des Insektenstaates derart gewachsen, dass das Innere des Häuschens nicht mehr genug Platz geboten habe und an den Außenwänden weiter angebaut wurde.

Ein Hornissennest wie dieses bei Familie Kubitschek besteht aus einer papierähnlichen Masse. © Müller

Das ist nicht unüblich, denn zurzeit erreichen Hornissenvölker ihren Entwicklungshöhepunkt. Sie können dann bis zu 700 Tiere zählen. In diesen Wochen ist dann besonders viel los im Nest, bevor die alte Königin von ihren schwarz-gelben Untertanen nicht mehr unterstützt wird und ihr Volk bis auf die jungen Königinnen ausstirbt. Auch die Nester erreichen derzeit die größten Ausmaße, bis zu 60 Zentimeter in der Höhe. Der Neubau im Garten der Familie Kubitschek liegt damit also durchaus im Schnitt.

Verhalten im Umgang mit Hornissen Hornissen stehen unter strengem Artenschutz und dürfen weder gefangen noch verletzt oder getötet werden. Stellt das Nest dennoch eine gewisse Gefahr für Menschen oder andere Tiere dar, können die Nester umgesiedelt werden. Die Notwendigkeit muss aber ein offizieller Gutachter bestätigen. Wenn die Insekten auftauchen, sollte man ruhig bleiben und hektische, ruckartige Bewegungen vermeiden. Fächeln, Wedeln oder Pusten sollte man nicht in Richtung der Hornissen. Sicherheitshalber sollte man den Hornissennestern nicht zu nahe kommen. Auf keinen Fall darf man den Insekten den Weg versperren, vor allem nicht die Einflugschneise zum Nest. Liegt keine Allergie vor, ist ein Hornissenstich nicht gefährlicher als der Stich anderer Insekten – auch wenn der einer Hornisse meist schmerzhafter ist. Um die Schmerzen zu lindern, hat sich vor allem Kälte bewährt. Außerdem sollte man die Wunde reinigen und gegebenenfalls eine Salbe mit einem Antiallergikum anwenden. Als Hausmittel eignen sich Essigumschläge, Quarkwickel, Zitrone oder frisch aufgeschnittene Zwiebel. ras

Wegen ihrer Größe werden Hornissen allseits gefürchtet und für gefährlich gehalten. „Drei Hornissen töten einen Menschen, sieben ein Pferd.“ Der Satz wird noch immer oft gebraucht – er ist aber von der Wissenschaft inzwischen komplett widerlegt.

Anders als ihre Artgenossen sind Hornissen grundsätzlich friedfertige Tiere, die eher die Flucht ergreifen, als die Konfrontation suchen. Störungen wie heftige Bewegungen, Blockieren der Flugbahn sowie Erschütterungen am Nest müssen natürlich grundsätzlich vermieden werden.

„Wir lassen die Tiere jetzt erst mal in Ruhe, im Spätherbrst sind sie ja dann wohl verschwunden“, meint Kubitschek noch und blickt wieder auf das eindrucksvolle Nest.