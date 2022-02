Horst Georg Füglein hat’s richtig gemacht

Brühl. Horst Georg Füglein aus Brühl ist empört. Gleich zweimal an einem Tag wurde er von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen, die ihm mitteilten, dass sein PC eine Störung aufweise. Der erste Anruf am Morgen kam der Telefonnummer nach zu urteilen aus Belgien. Der zweite zur Mittagszeit wies eine der Telekom gänzlich unbekannte Nummer auf.

„Die Gespräche habe ich höflich aber bestimmt beendet“, erklärt der Senior aus Brühl, „für mich undenkbar, solche Gespräche weiter zu vertiefen.“ Und das habe er gut gemacht, heißt es seitens der Verbraucherzentrale. Angebliche Mitarbeiter des technischen Supports von Microsoft versuchten per Telefon oder über gefälschte Warnhinweise am PC, Zugriff auf den Computer zu erlangen, warnen die Verbraucherschützer. Bereits seit Jahren gebe es immer wieder Meldungen und Beschwerden über Betrüger, die am Telefon behaupten, dass ein Computer angeblich von Viren befallen sei. Seit Microsoft vor über einem Jahr den Support für Windows 7 beendet hat, würden die Betrüger am Telefon auch sagen, das Betriebssystem müsse vor Schäden geschützt werden oder beim Umstieg auf neuere Windows-Versionen sei Hilfe vonnöten.

„Die Betrüger lassen sich immer neue Maschen einfallen und ihre Absender-Rufnummer und die Anrufer wechseln ständig. Mit fadenscheinigen Begründungen wollen einige sogar ihre Opfer dazu bewegen, Prepaid-Guthaben für Online-Plattformen zu erwerben und die Codes an die Anrufer weiterzugeben“, heißt es seitens der Verbraucherzentrale.

Einige Anwender, die wie Füglein angerufen wurden, berichteten auch, dass sie aufgefordert wurden, den Befehl „assoc“ einzugeben, um das angebliche Computerproblem zu beweisen. Das anschließend erscheinende Tool zeigt unter anderem die Zeile {888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062} an, die der angebliche Microsoft-Mitarbeiter per Telefon zur Verifizierung durchgibt. „Doch aufgepasst: Denn diese ist auf allen Systemen identisch, es handelt sich hierbei nicht um die Computer-ID“, warnen die Verbraucherschützer. Geben die Angerufenen den angeblichen Microsoft-Mitarbeitern während des Telefonats per Fernwartung Zugriff auf ihren vermeintlich befallenen Rechner, können die Betrüger damit beispielsweise Kreditkartendaten einsehen, wenn diese genutzt werden, um direkt online für das Software-Zusatzpaket zu bezahlen.

Und auch Microsoft betont, es führe keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen die Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Auch Microsoft rät dazu, solche Anrufe sofort zu beenden. Und so gibt es ein dickes Lob für Horst Georg Füglein.