Hungermarsch 2023 in Brühl: Treffen für die Planung

Brühl. „Mit großer Vorfreude haben sich die Hungermarsch-Verantwortlichen der fünf Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen auf ihr erstes Treffen im neuen Kirchenjahr geeinigt“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Es findet traditionell bei den Ausrichtern, dieses Mal in Brühl, statt – am Montag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum neben der Schutzengelkirche.

„Wir erwarten auch Pfarrer Demal, der am 12. März die Marschierer und Radler aussenden wird. Von jeder Gemeinde sollte wenigstens ein Vertreter teilnehmen, betonen die Veranstalter.