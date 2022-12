Hungermarsch in Brühl mit großem Ziel

Brühl. „40 ist eine biblische Zahl“, betont Helmut Mehrer, der seit Beginn dabei und bis heute einer der Organisatoren des Hungermarsches ist. 40 Tage war Jesus in der Wüste, die Sintflut dauerte 40 Tage und Nächte und Moses hat 40 Tage warten müssen, bis er danach den ersten Berg sah. Diese Reihe ließe sich noch weiter vorsetzen, aber fest steht: Der 40. Hungermarsch, der am Sonntag, 12. März, stattfinden wird, ist etwas Besonderes.

Die Organisatoren sprechen von einem „biblischen Jubiläum“. Kein Wunder, dass sich beim ersten Treffen der Organisatoren der fünf Gemeinden Brühl, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen am 5. Dezember im Pfarrzentrum neben der Schutzengelkirche viele Akteure aus den betreffenden Gemeinden eingefunden hatten. Das Treffen findet traditionell in der ausrichtenden Gemeinde statt, die jährlich wechselt. Nun wird es wieder die Hufeisengemeinde sein.

Stefanie Ansorge, Hanne Bauer, Armin Bauer, Gerhard Flink, Nicole Hoffmann, Kurt Gredel, Heidi Günther, Helmut Mehrer, Veronika Pfister, Paul Scherer, Rolf Vogt und Gerhard Zirnstein berieten angeregt und voller Energie. Helmut Mehrer fasste die Ergebnisse so zusammen: „Wir haben das gesamte Rahmenprogramm ausgearbeitet, zum Beispiel, wie das Foyer des Pfarrzentrums aussehen wird, in dem es Informationen über die fünf unterstützen Projekte geben wird.“

Der 40. Hungermarsch wird am Sonntag, 12. März, um 8.45 Uhr an der evangelischen Kirche mit einem kurzen Gottesdienst, geleitet von Pfarrer Marcel Demal, beginnen, gefolgt von der Aussendung. „Das Ökumenische ist uns sehr wichtig. Und es wird wieder einen kürzeren und längeren Marsch geben. Daneben auch eine Radstrecke von 20 Kilometern“, erläuterte Mehrer. Endpunkt sei um 10.30 Uhr an der Sporthalle der Marion-Dönhoff-Realschule. Es gebe auch wieder „Marschkarten“. Wie in jedem Jahr suchten sich die Läufer und Radler für den guten Zweck Sponsoren im eigenen Umfeld, die eine frei bestimmbare Summe für den Lauf oder die Radstrecke spendeten.

Männer der ersten Stunde

Kurt Gredel, einer, der genau wie Helmut Mehrer und Paul Scherer seit der ersten Stunde mit dabei ist, teilte mit: „Bei jedem Hungermarsch konnten wir bisher im Schnitt 45 000 Euro an Spenden sammeln. Wir hoffen, im nächsten Jahr auf eine Gesamtsumme von 1,5 Millionen Euro zu kommen. Hierzu wären noch 47 500 Euro nötig.“ Dabei könnten alle Spender wie bisher immer sicher sein, dass jeder Cent bei den Bedürftigen ankomme. Denn Vertrauen, so Helmut Mehrer, sei extrem wichtig.

Sprechen er und Gredel von den Spendenaktionen in ihren Gemeinden, fangen ihre Augen an zu leuchten. Gredel erzählte von Tansania und den „Schwestern vom kostbaren Blute“, mit denen man seit rund zehn Jahren zusammenarbeite. Ein Nonnenorden, dem vorwiegend Afrikanerinnen angehörten. Hilfe zur Selbsthilfe. „Das ist auch eine Frage der Akzeptanz der dortigen Bevölkerung“, meinte er. Konkret gehe es aktuell um die Unterstützung einer Schreinerwerkstatt und eines Kinderheims in Simbabwe. „Das muss komplett von den Schwestern getragen werden“, so Gredel. Genauso wichtig sei ein Projekt, bei dem Schulkinder von der Straße geholt würden und ein warmes Essen bekämen. „Die Schwestern zahlen den Eltern 20 Dollar pro Monat – als Entschädigung dafür, dass sie kein Einkommen erzielen können, während sie in der Schule sind.“

Alle Projekte lägen ihm und den anderen am Herzen. Dabei sei es aber stets ein Miteinander. „Wir waren schon in Afrika“, erzählte Gredel und ergänzte: „Wir überzeugen uns, dass die Hilfe wie besprochen ankommt.“ Genauso begeistert berichtete Helmut Mehrer über die Hilfe in Dourtenga in Burkina Faso: „Die waren auch schon in Brühl. Alles hat eine Metaebene und spielt bei unseren Gesprächen mit ihnen eine Rolle. So auch Klimaschutzmaßnahmen. Hunderte von Kindern werden durch Patenschaften dort gefördert. Pateneltern ermöglichen einem Kind mit nur 60 Euro pro Jahr den Schulbesuch“, erläuterte er. Eines der Hauptanliegen sei auch die Förderung der dortigen Landwirtschaftsschule.

Info: Weitere Informationen gibt’s bei Helmut Mehrer unter Telefon 06202/7 50 65.