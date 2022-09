Im Einsatz für Klimaschutz

Brühl. Die nächsten Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Klimaschutz stehen an. So trifft sich die Arbeitsgruppe „Erneuerbare Energien“ am Mittwoch, 14. September, um 17.30 Uhr im Rathaus. Die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ hat ihr Treffen am Donnerstag, 15. September, um 18 Uhr, ebenfalls im Rathaus.

Alle Interessierten aus Brühl sind eingeladen, aktiv am Klimaschutz mitzuarbeiten und sich zum Thema „Gemeinsam nachhaltigen Klimaschutz in Brühl gestalten“ in den Arbeitsgruppen zu engagieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Fragen steht die Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls unter Telefon 06202/20 03 96 oder per E-Mail an birgit.sehls@bruehl-baden.de zur Verfügung. zg