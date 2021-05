Im Glockenturm der Schutzengelkirche Brühl nisten Falken

Brühl. Eigentlich war im September 1992, also vor fast 30 Jahren, die Intention des damaligen DPB-Pfadfinderstammes „Mithrandir“ in der Hufeisengemeinde eine ganz andere. Als die Jugendlichen in rund 30 Metern Höhe im Glockenturm der Schutzengelkirche einen Nistkasten anbrachten, erwarteten sie in diesem hölzernen Domizil als Vogelart nämlich Schleiereulen als künftige Mieter, wie sich der damalige „Bauherr“ Benyamine Becheikh erinnert.

Damals wollten die Pfadfinder, nachdem in der Umgebung einige Scheunen abgerissen worden waren, der Vogelwelt und insbesondere den nachtaktiven Eulen, eine entsprechend alternative Brutstätte bieten, als der Turm der Kirche saniert und seine Schallfenster bis auf den kleinen Einlass zum noch jungen Nistkastens vergittert wurden, um Tauben fernzuhalten. Sogar die dafür notwendige Ausrichtung nach Süden – also Richtung Pausenhof zwischen Altem und Mittlerem Schulhaus – hatten die Pfadfinder bei der Anbringung beachtet, doch die Eulen blieben letztlich aus.

Eulen zeigen sich wenig begeistert

„Dennoch haben sich in dem Nistkasten bisher niemals Eulen niedergelassen und erst seit etwa vier Jahren wird der Kasten von Dohlen genutzt“, erklärt Gerhard Zirnstein, Baubeauftragter für die kirchlichen Gebäude in der Hufeisengemeinde, im Gespräch mit unserer Zeitung. Dohlen bevorzugen solche Nistangebote in luftigen Höhen.

Heiß begehrte Brutorte

Beim Nistplatz selbst mögen sie es eher dunkel. Solche Kirchtürme mit Schalllöchern und tiefen Fensternischen sind also heiß begehrte Brutstätten. Doch mit dieser Vorliebe steht die Dohle nicht alleine da. Auch Straßentauben siedeln sich gerne im „Turmhotel“ an. Verschmutzte Fassaden und ein Taubenschlag in der hohen Stube stießen damals auch in der Schutzengelkirche nicht wirklich auf Gegenliebe. So wurden bei der Sanierung entsprechende Gitter angebracht, die Tauben fernhalten sollen. Leider hätte die Zwangsräumung auch Dohlen, Turmfalken und Schleiereulen betroffen. Deshalb bauten die Pfadfinder den Nistkasten hinter der Schallöffnung und schufen damals einen neuen Brutplatz.

Und sie fanden musterhaften Mieter: Dohlen sind geschickte Kletterer und bauen auch in sehr engen Öffnungen ihre Nester. Die Höhlenbrüter säubern ihren Nistplatz regelmäßig und sorgen dafür, dass die Tauben draußen bleiben. Bleiben die Dohlen ungestört, sind sie bald die treuesten Kirchgänger und machen ihrer Mönchskappe alle Ehre. Und so waren sie als neue Vogelart im Schutzengelturm durchaus willkommen

Als Baubeauftragter für die kirchlichen Gebäude in der Hufeisengemeinde hat Zirnstein stets einen wachen Blick auf alles, was sich um den Kirchturm der katholischen Schutzengelkirche, deren Grundsteinlegung sich auf das Jahr 1894 zurückdatieren lässt, tut. „Im Jahr 1992 wurde die Kirche außen renoviert, so auch der Glockenturm. Im Turm selbst bekamen die Glocken eine neue Aufhängung, denn das bisherige Stahlgerüst übertrug die Schwingungen der Glocken zu stark, was ein Stabilitätsproblem verursachen konnte. Daher wurde die Stahlaufhängung durch ein Eichenholzgestell ersetzt. Damals kamen die Pfadfinder mit dem Nistkasten dazu. Bis auf die Höhe der Turmuhr führt eine Treppe. Zu den vier Glocken, die nach dem Krieg in Heidelberg gegossen wurden, gelangt man allerdings nur über eine Leiter“, führt der 67-jährige Brühler weiter aus.

Wie oft er schon im Glockenturm war, das könne er nicht mehr beziffern. Bereits als Zwölfjähriger habe Zirnstein, der bisher sein ganzes Leben in Brühl verbrachte, damals täglich um 6 Uhr morgens die Kirchenuhr aufgezogen. „In dieser Zeit wurde noch täglich um 7 Uhr Gottesdienst gefeiert. Mittlerweile wurde die Kirchenuhr modernisiert und muss nicht mehr von Hand aufgezogen werden“, erinnert sich der ehemalige und langjährige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Diesen Dienst an der Uhr tat er übrigens nicht im Auftrag der Kirchengemeinde, sondern als Vollstrecker der Kommune. Denn vom Uhrzeiger bis zum Klöppel, der gegen die dann wieder kirchlichen Glocken schlägt, ist die politische Gemeinde zuständig. Er war also damals quasi in einer Amtshilfe aktiv.

Vögel suchen Nähe zum Menschen

Die Kirchengemeinde beheimatet also zudem selbst Vögel. „Wir haben eine in den Ursprüngen neogotische Kirche, die im Dachgeschoss ,natürliche’ Einfluglöcher hat. Dadurch haben zahlreiche Tiere auch Zugang zu der Kirche“, sagt er. Kirchtürme sind oft störungsarm und stellen einen Ersatzfelsen beziehungsweise Ersatzhöhle dar, die von Vogel- oder Fledermausarten genutzt werden, die gerne Felsen besiedeln. Beispiele für solche Tiere seien zum Beispiel Turmfalke, Schleiereule, Wanderfalke, Dohle und verschiedene Fledermausarten.

Auch in Brühl? Seit rund zehn Jahren beobachtet Zirnstein nun jedes Jahr ein besonderes Naturschauspiel inmitten der Hufeisengemeinde. „Am Boden der Turmspitze, also praktisch im Wasserablauf des Turmes brüten Falken. Man sieht sie immer wieder den Turm anfliegen und ab und zu auch neben dem Hahn auf der Kirchturmspitze sitzen“ erklärt Gerhard Zirnstein, der ab und an mit dem Fernglas die Jagdvögel beobachtet und deren Rufe mittlerweile wieder sehr oft hört. Die Falken seien wie ein natürlicher Taubenschutz, denn diese Vögel meiden die Nähe der Falken.

„Soweit ich mich erinnere, hat es in Brühl immer Falken gegeben. Auch an Störche, die in den Türmen der Ziegelei brüteten, erinnere ich mich. Diese haben mittlerweile auf den Wiesen Brutgestelle. Als die Ziegelei abgerissen wurde, bekamen wir außerdem die Auflage, im Dach der Kirche einen Ziegelaustausch vorzunehmen und teils Fenster abzudunkeln, damit dort ehemals beheimatete Fledermäuse im Kirchendach einen neuen Unterschlupf fänden. Dies hat sehr gut funktioniert, sodass nun also Falken, Dohlen und Fledermäuse in den höheren Bereichen des Kirchengebäudes beheimatet sind.

„Vor allem die Dohlen sind richtig frech und gehen dem Falken manchmal hinterher“, lacht der erfahrene Baubeauftragte. Wer also Falken beobachten möchte, der kann dies tatsächlich mitten in Brühl tun. Man braucht lediglich etwas Geduld und einen genauen Blick auf den Kirchturm der Schutzengelkirche.