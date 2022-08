Im Schatten des Kirchturms

Brühl. Das Pfarrfest findet in diesem Jahr erneut nicht statt. Bereits Ende Februar hat sich das Organisationsteam rund um Wolfgang Stein mit dem Stiftungsrat darauf verständigt, das Pfarrfest rund um den Turm der abzusagen (wir berichteten).

Hintergrund war die damals noch unklare Corona-Lage im Sommer und der Zeitdruck bei der Planung, die zu einer Entscheidung führen musste. Allerdings unterstrich Stein im Namen des Planungsteams die Absicht, 2023 ein Pfarrfest organisieren zu wollen.

„Da es aber im Organisationsteam wie auch bei allen Helfern, zwischenzeitlich Ausfälle gab und gibt, ist ein Neuaufbau wichtig“, unterstreichen die Organisatoren. Entscheidenden Fragen seien, was für die Durchführung noch benötigt und was personell noch möglich sei. „Ohne Zweifel möchten alle wieder ein Pfarrfest wie vor Corona, doch die Planungen starten ganz im Kleinen“, räumt Stein ein. Das Organisationteam lädt daher alle Helfer zu einer Kick-off-Veranstaltung am Dienstag, 20. September, ab 19 Uhr ins Pfarrzentrum ein. zg