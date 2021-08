Impfaktion bei Firma Trunkline

Brühl. Die Firma Trunkline bietet ihren Lkw-Fahrern am heutigen Samstag, von 9.30 bis15 Uhr beim Bürogelände in der Hofstraße 22, die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen. Dieses Angebot erweitert das Unternehmen auch auf andere Impfwillige. So können dort alle Interessierten, und zwar unabhängig vom Wohnort und ohne Terminvergabe, geimpft werden. Man muss nur seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Wer ein Impfbuch besitzt, sollte es ebenfalls mitbringen. Auch Schüler über zwölf Jahre können geimpft werden. Bei den 16- und 17-Jährigen genügt eine formlose Einverständniserklärung der Eltern, bei den Zwölf- bis 15-Jährigen müssen Erziehungsberechtigte beim Impftermin dabei sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1