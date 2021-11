Impfen bleibt wichtige Aktion

Brühl. Nach 300 Impfungen in Brühl ist nun „Nikolausimpfen“ in Rohrhof geplant. Als großen Erfolg wertet die Kommune die zweite zusätzliche „To-go-Impfaktion“ in Brühl, bei der der Pflegedienst Triebskorn zusammen mit einem Mobilen Impfteam des Kreises in der vergangenen Woche 94 Impfungen vorgenommen hat. Die Wartezeiten blieben im Rahmen „und mit den drei Impfterminen in Folge erscheinen die nötigsten Bedarfe in Brühl abgedeckt“, kommentierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pflegedienst-Chef Gazmend Wiedmaier schlug nun vor, nachdem vor einem halben Jahr zwei größere Impfaktionen stattgefunden hatten, die Nachfrage der drei Impftage zu erweitern, denn „mehr als die Hälfte der über 300 Impfungen in den letzten drei Wochen waren Auffrischungsimpfungen.“ Deshalb mache es Sinn, den nächsten Termin in Rohrhof anzubieten, damit daran interessierte Bürger der früheren Erst- und Zweitimpfungen wohnungsnah nochmals immunisiert werden könnten.

An Erstimpfungen seien noch 20 Prozent gewesen: „Das ist so wichtig, denn wir erleben derzeit ganz junge, ungeimpfte Infizierte, die ganz schwere Verläufe durchmachen“, so Wiedmaier.

Inzwischen hat Bürgermeister Dr. Göck die nächsten Aktionen mit dem Mobilen Impfteam vereinbart. Sie finden am Freitag, 3. Dezember, und Samstag, 4. Dezember, von 9.30 bis 15 Uhr statt. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2