Impfen dann Freibad: Nächste Aktion der mobilen Teams in Brühl

Brühl. Nach der erfolgreichen To-go-Impfaktion Anfang August beim Freibad sagte der Rhein-Neckar-Kreis zwischenzeitlich dem Brühler Bürgermeister die Zweitimpfung für die 70 vorgenommenen Biontech-Impfungen und weitere Erstimpfungen vor dem Freibad für Freitag, 10. September, zu: „Angesichts der jüngsten Beschlüsse in Berlin, dass etwa die Bürgertests ab Mitte Oktober etwas kosten werden, kommt dieser Termin genau richtig“, freut sich Dr. Ralf Göck, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die To-go-Impfaktion wird ein mobiles Impfteam seine Zelte morgens vor dem Freibad aufschlagen und dort zwischen 11 und 15.30 Uhr Impfungen vornehmen. Gegen das Coronavirus können dort alle Interessierten, und zwar unabhängig vom Wohnort und ohne Terminvergabe, geimpft werden. Voraussetzungen gibt es fast keine, man muss nur seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Wer ein Impfbuch besitzt, sollte es ebenfalls mitbringen.

Zwei Stoffe im Gepäck

Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises wird zwei Vakzine mitbringen: Verimpft wird zum einen Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfung nötig ist und bei dem der Patient bereits zwei Wochen später, also am 24. September, als geimpft gilt. Hier müssen die Patienten das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das Team bringt auch den Impfstoff von Biontech mit, für die Zweit-impfungen nach der letzten Aktion, und für neue Erstimpfungen. Auch mit diesem Stoff können sich alle impfen lassen, die das noch tun möchten, um eine vierte Welle zu verhindern. Insbesondere Schülerinnen und Schüler über zwölf Jahre können damit geimpft werden. Bei 16 und 17-Jährigen genügt eine formlose Einverständniserklärung der Eltern, bei den bis 15-Jährigen müssen Erziehungsberechtigte bei dem obligatorischen Arztgespräch und bei der Impfung mit dabei sein. „Uns ist ein Erfolg der Impfkampagne wichtig“, betont Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „deswegen spendiert die Gemeinde allen, die sich an diesem Tag vor dem Brühler Freibad impfen lassen an diesem Tag freien Eintritt in unsere herrliche Freibad-Anlage.“ zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2