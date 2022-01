Impfteam kommt in Brühler Wohnanlage

Brühl. Wegen der, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, aktuell verringerten Impfmöglichkeiten in der Region, organisiert die Gemeindeverwaltung einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde zusammen mit zwei mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises. „Es gibt immer wieder Anfragen aus der Bevölkerung nach einem ,Ganz nah’-Termin“, begründet Bürgermeister Dr. Ralf Göck diese Initiative.

Dieser 19. Impftermin im Ort findet am Freitag, 28. Januar, von 11 bis 16 Uhr in der Wohnanlage Ahornstraße 1 statt – einmal mehr in Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn.

Derjenige, der noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Zweit- beziehungsweise Drittimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen. Das Team will alle zugelassenen Vakzine dabei mitbringen. Aufgrund der kalten Witterung möchten die Organisatoren Wartezeiten vermeiden. Deswegen werden ab Montag, 24. Januar, ausschließlich telefonisch die etwa 100 Termine an Brühler Bürger vergeben. Das Team im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30, wird zu den üblichen Öffnungszeiten, also am Montag von 8.30 bis 12 Uhr, die Anrufe entgegennehmen. Auch wenn ein Freizeichen ertönt, können alle Leitungen belegt sein. Womöglich müsse deshalb mehrfach angerufen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Es sei auch keine persönliche Terminvereinbarung an der Rathauspforte möglich – sie könne nur telefonisch erfolgen.

Weitere Informationen zu den Dauer-Impfaktionen in der Hockenheimer Stadthalle und den zahlreichen To-go-Impfaktionen bei Institutionen, Vereinen und Firmen im Rhein-Neckar-Kreis sind unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen abrufbar. zg

