Impfteam kommt nun doch ohne Novavax nach Brühl

Brühl. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises bringt doch kein Novavax mit nach Brühl. Dies sagte Florian Stallkamp der Gemeinde, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die drei für diesen Impfstoff angemeldeten Personen – und alle, die womöglich wegen dieses Impfstoffs am Nachmittag gekommen wären – sollen auf das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village ausweichen, wo es jede Menge Termine auch mit Novavax zu buchen gebe – Terminbuchung unter: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. zg

