Impftermin in der betreuten Wohnanlage

Brühl. Aufgrund hoher Infektionszahlen in der Region organisiert die Gemeindeverwaltung Brühl einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde, den inzwischen dritten des Jahres, zusammen mit einem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises. „Es gibt immer wieder Anfragen für die vierte Impfung und für einen Vorort-Termin“, begründet Bürgermeister Dr. Ralf Göck die 21. Impfinitiative in seiner Gemeinde, die ziemlich genau drei Monate nach dem 19. Termin stattfindet, dem Zeitabstand, der für eine „Auffrischung“ empfohlen wird.

In Kooperation mit dem Pflegedienst Triebskorn findet dieser Impftag am Mittwoch, 27. April, ab 10 Uhr in der betreuten Wohnanlage in der Hauptstraße statt.

Derjenige, der noch nicht gegen Corona geschützt ist oder eine Auffrischungsimpfung benötigt, kann also dieses Angebot vor Ort nutzen. Das Team will alle zugelassenen Vakzine – Moderna, Biontech, Johnson und diesmal auch das neue Novavax – dabeihaben. Novavax ist allerdings ausschließlich zur Grundimmunisierung zugelassen.

Um Wartezeiten zu Beginn der Aktion zu vermeiden, werden durch das Rathausteam Termine für Mittwoch, 27. April, von 10 bis 14 Uhr vergeben. Das Telefon ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses besetzt. Auch wenn ein Freizeichen ertönt, können alle Leitungen belegt sein, heißt es aus dem Rathaus, womöglich müsse mehrfach angerufen werden.

Für die Zeit von 14 bis 16 Uhr können nach derzeitiger Planung Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung kommen.

Info: Terminvereinbarung im Rathaus, Telefon 06202/2 00 30.

