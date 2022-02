Impftermin in der Sporthalle

Brühl. Zusammen mit den Sportvereinen, insbesondere mit dem Turnverein, der auch seine Turnhalle zur Verfügung stellt, aber auch mit Unterstützung des FVB und SVR organisiert die Gemeindeverwaltung mit einem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises einen weiteren Impftermin in der Hufeisengemeinde.

Der Aufruf richtet sich an Schüler der Marion-Dönhoff-Realschule, die nach der Schule zum Impfen kommen könnten. „Wie wir fast täglich sehen, werden viele von den Eltern abgeholt“, weiß Uwe Schmitt, „da würde das passen, dass die Eltern gleich ihre Einwilligung vor Ort geben könnten“. Dieser 20. Brühler Impftermin findet am Freitag, 11. März, von 11 bis 17 Uhr in der TV-Turnhalle statt. zg

