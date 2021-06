Impftermine am 18. Juni für Menschen ab 50 frei

Brühl. Wie das Bürgermeisteramt Brühl mitteilte, sind für die "Impfsprechstunde" am 18. Juni auf dem Rohrhof noch Kapazitäten frei. Die Terminvergabe ist nun auch für Menschen aus der Gemeinde ab dem Alter von 50 geöffnet. Ursprünglich war die Aktion für Brühler Bürgerinnen und Bürger ab 60 gedacht, allerdings hatten sich weniger Leute angemeldet als Impfdosen zur Verfügung stehen.

Die sechste „Impfsprechstunde“ in Brühl, wieder durchgeführt vom Mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises, findet bereits am nächsten Freitag, 18. Juni (Erstimpfung) sowie am Freitag, 30. Juli (Zweitimpfung) im „Betreuten Wohnen Rohrhof“ in der Ahornstraße. statt. Es stehen jeweils 150 Impfdosen von Moderna oder Biontech zur Verfügung.

Die Anmeldungen für 18. Juni, Erstimpfung, und 30. Juli, Zweitimpfung, sind nur telefonisch unter 2003-0 möglich. Das Anmelde-Telefon ist wieder ab Montag, 14. Juni, 8.30 Uhr zu erreichen. Angegeben werden müssen Name, Adresse und eine oder zwei Telefonnummern, über die die Person erreichbar ist. Die Uhrzeit für den Impftermin wird aber schon am Telefon mitgeteilt. Die Gemeinde bittet um Verständnis, dass persönliche Vorsprachen nicht möglich sind und dass es bei hohem Andrang telefonisch mehrmals zu versuchen ist.

Der Pflegedienst Triebskorn wird bei der Durchführung der Aktion vom Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Brühl, unterstützt, wenn eingeschränkt mobile Menschen zu den Impfterminen gebracht werden müssen.

„Unser Dank geht an den Pflegedienst Triebskorn GmbH, der schon die bisherigen Termine in seinen Räumen durchgeführt hat“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Die Unterstützung durch den Pflegedienst, der hier ehrenamtlich arbeitet, ist ebenso kostenfrei wie die Impfung, zu der Impfpass, Elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument (beispielsweise Personalausweis) mitzubringen sind.