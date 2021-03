Brühl/Kreis. Die teilweise erheblichen Einschränkungen im privaten und öffentlichen Bereich sowie in der Wirtschaft dauern nun einem Jahr an. „Vor einem Jahr wäre niemand ernst genommen worden, der ein solches Szenario entworfen hätte“, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU-Kreisräte.

AdUnit urban-intext1

Durch die drastischen Einschränkungen, verbunden mit außerordentlichen Anstrengungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Krankenhäuser, der Altenheime, der Arztpraxen und der ambulanten Krankenpflege sei im Rhein-Neckar-Kreis bei allem Leid eine katastrophale Entwicklung verhindert worden. Die angelaufene Impfung sei ein Licht am Horizont. „Als Impfarzt erlebe ich, wie sich in den Kreisimpfzentren höchst unterschiedliche Menschen zu einem guten Team formen, um ihren Mitbürgern zu helfen“, erzählt der CDU-Kreisrat Dr. Thomas Schumacher aus eigener Erfahrung.

Großes Anliegen

„Es ist uns großes Anliegen, der Bevölkerung zu danken, die größtenteils die Einschränkungen geduldig ertragen hat und sich gegenseitig hilft. Ein ebenso großer Dank gilt allen Gesundheitseinrichtungen und besonders dem Gesundheitsamt und den Mitarbeitern in den Gemeinden. Wir sind überzeugt, dass wir – wenn auch mit einigen Umwegen – letztlich einen erfolgreichen Weg in der Bekämpfung der Pandemie gemeinsam gehen“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der CDU-Kreisräte. zg