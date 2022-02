Impfung macht den Unterschied

Brühl. Derzeit, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in seiner Corona-Bilanz während der Bekanntgaben im Verlauf der jüngsten Gemeinderatssitzung, seien die Fallzahlen in Brühl rückläufig. Doch angesichts der Testproblematik gebe es durchaus Gründe für Zweifel an dieser Entwicklung.

Keinen Zweifel gibt es dagegen in Göcks Augen am Sinn der Impfung. Vor einem Jahr habe es in einem Seniorenzentrum einen Corona-Ausbruch gegeben. Damals seien 30 Menschen betroffen gewesen, von denen 20 ins Krankenhaus mussten und 15 schließlich verstarben. Jetzt habe es erneut einen solchen Ausbruch des Virus gegeben, einmal mehr 30 Fälle. Dieses Mal sei ein Bewohner ins Krankenhaus eingeliefert worden und eine Person verstorben. Alles sei gleich – der Ort und die Altersstruktur, so Göck. Der einzige Unterschied: Dieses Mal seien dort alle geimpft gewesen. „Die Impfung macht den entscheidenden Unterschied“, unterstrich er abschließend in seinen Ausführungen.