In Brühl wechseln die Blumen nicht mehr jede Saison

Brühl. Es war ein ganz großer Bahnhof, als vor 110 Jahren das Veteranendenkmal, das an der Ecke Schwetzinger und Kirchenstraße steht, eingeweiht wurde. Sogar Großherzog Friedrich II. von Baden verlieh dem Zeremoniell royalen Glanz. Immerhin war das Ehrenmal neben den Kriegsteilnehmern des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 und den beiden an der Niederschlagung der badischen Demokratiebewegung 1848/49 Beteiligten auch „dem unvergesslichen Großherzog Friedrich I. von Baden zum Gedächtnis, zu Ehre und Dank“ gewidmet, wie es in Bronzelettern heißt.

Doch 110 Jahre sind eine gewaltige Zeitspanne. Und so hatte das Ehrenmal einige Risse und ramponierte Stellen vorzuweisen. Und dies, obwohl das Monument zuletzt 2002 einer gründlichen Sanierung unterzogen worden war. „Aber das ist ja jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her“, sagt Marcus Schütterle, der neue Leiter des örtlichen Bauhofs. So wurden von den Mitarbeitern seines Teams die schadhaften Stellen mit entsprechendem Material wieder in Ordnung gebracht. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern schützt das Gesamtensemble insgesamt besser vor Witterungseinflüssen.

Kokardenblumen und Ziergräser wachsen beim Veteranendenkmal bei der evange- lischen Kirche – dem Konzept des prärieähnlichen Gartenstils verpflichtet. © strauch

„Und außerdem war das Denkmal ziemlich zugewuchert“, erklärt der Bauhofleiter im Gespräch mit unserer Zeitung. Der neue Mann in der Gemeindeverwaltung hatte sich das Ziel gesteckt, das Denkmal wieder entsprechend in Szene zu setzen. Entsprechend wurde zunächst die bestehende Bepflanzung rund um die steinerne Erinnerung entfernt und komplett neu konzipiert. „Das sorgt nicht nur dafür, dass man das Veteranendenkmal jetzt besser sieht, auch das evangelische Pfarrhaus bekommt jetzt – nachdem die alten Eiben durch Zypressen ersetzt wurden – wieder deutlich mehr Licht und Luft. So gewinnt jeder von der Neugestaltung.“

Einzelne Bereiche getrennt

Bei der niedrigen Bepflanzung der Beete sind die Landschaftsgärtner des Bauhofs diesmal einen ganz neuen Weg als bisher gegangen. Nicht nur, dass jetzt Metallschienen als Kanten eine Trennung zwischen den einzelnen Bereichen der Bepflanzung bilden. Es wurde auch komplett auf die einjährigen Blumen verzichtet, die sonst die Beete erblühen lassen. Stattdessen wurden robustere Stauden gesetzt, die weniger empfindlich auf Trockenheit reagieren und nicht nach einem halben Jahr durch neuen Flor ersetzt werden müssen. Diese Blumen bleiben dauerhaft stehen.

„Das spart Anschaffungskosten und jede Menge Arbeit beim Wechsel der Blumen“, erklärt Schütterle, immerhin dauert es, bis alle Blumen entfernt, der Boden umgegraben und vorbereitet ist, um dann die neuen Blumen zu pflanzen. „Das hat unser Personal bei den Blumenwechseln zeitlich oftmals ans Limit gebracht“, bilanziert Schütterle.

New German Garden Style

Mit dem gleichen durchdachten Konzept, das sich am sogenannte New German Garden Style orientiert wurden auch die ersten Kreisel in Brühl gestaltet. Auch da ersetzen Ziergräser und Stauden den saisonalen Flor. Das Konzept basiert auf der Gestaltung des Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim. In dem dortigen Park wird wissenschaftlich untersucht, wie man ästhetisch und doch pflegeleicht gärtnern kann. In Brühl setzt diese Technik nun die Kreiselkunst buntblühend in Szene.

Und mit den pflegeleichteren Grünflächen kann sich der Bauhof nun auch stärker auf die Nachpflanzung von Bäumen konzentrieren, „da wollen wir noch bis zu 50 Stück in den Boden bringen“, erklärt Schütterle, „und die jungen Bäume müssen ja auch noch alle gegossen werden“. ras

Info: Aktuelle Bilder von der Brühler Kreiselkunst gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

