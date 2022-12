In Brühl wird es wieder einen Schüleraustausch mit Ormesson geben

Brühl. Der Schüleraustausch ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Ortspartnerschaft von Brühl und dem französischen Ormesson-sur-Marne, Es zeigte sich immer wieder: Aus den Begegnungen der Jugendlichen erwuchsen Freundschaften, die frische Impulse im deutsch-französischen Miteinander setzten.

Und so traf es die Verantwortlichen schwer, dass genau dieser Jugendaustausch als erste Veranstaltung der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Von 2020 bis 2022 fanden auf dieser Ebene keine Begegnungen mehr statt.

Doch nach der dreijähriger Zwangspause soll es 2023 wieder einen Austausch von Schülern und Jugendlichen aus Brühl, die die französische Sprache in den umliegenden Schulen und Gymnasien erlernen (7. bis 9. Klasse), und Jugendlichen der französischen Partnergemeinde Ormesson-sur-Marne geben. Geboten wird sowohl in Brühl als auch in Ormesson ein kulturell hochwertiges Programm – für die Brühler mit Stadtrundfahrt in Paris, Ausflügen, einem Grillabend und einem Sporttag.

Jugendliche aus beiden Gemeinden besuchen einander auf privater Ebene. Die Gemeindeverwaltung vermittelt und organisiert den Austausch. Die Jugendlichen aus Brühl und Rohrhof fahren vom 8. bis 15. April nach Ormesson-sur-Marne und verbringen sieben Tage in dortigen Familien.

Die Schüler aus Ormesson kommen vom 29. April bis 6. Mai nach Brühl. Der Selbstkostenbeitrag liegt bei 100 Euro pro Person. Durch Vorgaben in Frankreich können nur geimpfte Schüler teilnehmen.

Info: Weitere Infos bei Jochen Ungerer, Telefon 06202/20 03 32.