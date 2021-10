In Brühler Fahrradwerkstatt werden alte Drahtesel wieder hergerichtet

Brühl. Manchmal ist es nicht ganz einfach, gute Dinge zu finden. So ging es manchem „Radsuchenden“, der die Fahrradwerkstatt für Bedürftige im Keller des Schillerschul-Pavillons suchte. Das soll nach dem Willen der ehrenamtlich Engagierten ein Ende haben, denn das erste rote Blumenfahrrad im öffentlichen Raum – die Werkstatt-Verantwortlichen nennen ihn „Rot-Runner“ – steht nun beim Pavillon am Ende der Ormessonstraße. Mit seiner Herbstbepflanzung dient es Insekten und zugleich als Wegweiser zur Fahrradwerkstatt für Bedürftige im Keller des Gebäudes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist ein beispielhaftes Zusammenwirken vieler Beteiligten, das sich wie der Abspann eines Kinofilmes liest: Rad- und Sackstoffspende durch Doris Huschka. Pflanzkorbherstellung durch Werner Huber und Klaus Triebskorn. Aufstellerlaubnis über Jochen Ungerer. Lackierarbeiten von Steffen Scheuler. Bepflanzung durch Doris und Hermann Scheuler sowie Idee und Regie Sabine und Klaus Triebskorn“, erklären die Verantwortlichen und schmunzeln dabei.

Seit Dezember 2016 besteht das Projekt der Fahrradwerkstatt für Bedürftige. Jeden Donnerstag richten die zwei bis drei ehrenamtlich Tätigen des Reparaturteams gespendete Räder wieder her und machen sie für den Straßenverkehr tauglich. Dabei kommen vorrangig entnommene Ersatzteile aus vorhandenen Rädern zum Einsatz. „Recyceln steht an oberster Stelle, mit dem Zweck, Ressourcen zu schonen“, erklärt Klaus Triebskorn gegenüber unserer Zeitung.

Manchmal sei aber auch der Zukauf von Neuteilen unumgänglich. Die Mitarbeitenden haben, wie sie erklären, inzwischen viel gelernt, um Fahrräder fachgerecht zu reparieren. Obwohl das bei der Vielfalt der Modelle und Ersatzteile nicht immer leicht sei. Dabei habe jeder mit der Zeit – die Arbeitsstunden gehen mittlerweile schon weit in den vierstelligen Bereich – so seine Erfahrungen als Radschrauber, Kettenmacher, Lichtmeister und Achterspezialist gemacht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits 150 Mal hilfreich

150 Räder konnten bisher an Menschen abgegeben werden, die finanziell nicht so gut dastehen, um sich ein neues Rad kaufen zu können, weitere 30 seien aktuell wieder hergestellt und könnten gegen eine Spende abgeholt werden. Dabei sind Herren- und Damenräder, Mountainbikes, Jugend- und Kinderräder.

Derjenige, der bei der Fahrradwerkstatt vorbeikommt, weil er was an seinem Fahrrad repariert haben will, dem wird leider eine Absage erteilt. Denn dort werden ausschließlich gespendete, gebrauchte und oft stark reparaturbedürftige Fahrräder wieder aufgebaut, um sie an Bedürftige abzugeben.

Geöffnet ist die Werkstatt donnerstags jeweils von 17 bis 20 Uhr. Wegen der Auflagen zur Pandemie sind nach wie vor die Hygienevorschriften zu beachten, wie Abstandsregeln, ein entsprechender Mund-Nase-Maske und der Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, also die 2G-Regelung. Zudem sind nur zeitlich versetzte Besuche mit Voranmeldung bei Klaus Triebskorn, Telefon 06202/7 48 59, oder Hermann Scheuler, Telefon 06202/70 27 30, möglich. Die Helfer der Fahrradwerkstatt bitten darum, dass jeweils nur eine Person kommt.

Die Werkstatt befindet sich im Keller des Schillerschulpavillons, in dem auch der Sonnenscheinhort daheim ist. Der Eingang zur Werkstatt rechts hinten in direkter Nachbarschaft zum Steffi-Graf Park. An der Außentür ist eine Klingel angebracht. kt/ras

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3