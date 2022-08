Brühl. Was wäre der September ohne Malerei in bunten Farben? Die Teilnehmer der Maltage der Jugendkunstschule Brühl experimentieren mit Acrylfarben, mischen eigene Strukturpasten an und gestalten einzigartige Bilder, die Erinnerungen an den Sommerurlaub lebendig werden lassen.

Das Angebot für Kinder von 6 bis 13 Jahren findet vom 5. bis 9. September jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr im Mehrzweckraum beim Hallenbad statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 59 Euro. Anmeldungen sind an der Rathauspforte, unter Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05, möglich. zg