In der Kirche einen Ort der Stille finden

Brühl. In der evangelischen Kirche finden auch weiterhin jeden Mittwoch um 19 Uhr die halbstündigen Abendandachten statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Andacht in der Kirche soll eine Oase der Ruhe sein. Alle Menschen, unabhängig von ihrer Konfession, können bei kurzen Texten, leiser Musik, aber auch durch Stille und Zeit für das Gebet neue Kraft schöpfen, um wieder gestärkt in den Alltag zu gehen, heißt es in der Einladung. Die Abende werden abwechselnd von Ehrenamtlichen vorbereitet und gestaltet. Einmal im Monat wird die Andacht von Hauptamtlichen der beiden Konfessionen durchgeführt.

Es gelten auch bei den Andachten die Hygienevorschriften, eine Anmeldung ist jedoch nicht erforderlich. zg