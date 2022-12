Individueller Einsatz

Brühl. Die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch hat 1600 Euro an die Wohnungslosenhilfe des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis in Schwetzingen gespendet. Der hohe Betrag kam bei der Kollekte des Firmgottesdienstes am 13. November zusammen, als Pfarrer Erwin Bertsch dazu aufgerufen hatte, wohnungslose Menschen in Schwetzingen und Umgebung zu unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir wollten, dass das Geld dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird“, erklärte Diakon Heiko Wunderling nun bei der symbolischen Spendenübergabe vor dem Pfarrhaus, die Motivation für den Spendenaufruf. Kerstin Schmid und Mario Hoppe von der Caritas-Wohnungslosenhilfe erklärten im Gespräch mit Pfarrer Bertsch, Diakon Wunderling sowie Anna-Sophia und Luc-Pascal Hoffmann vom Firmteam die besondere Lage von Menschen ohne festen Wohnsitz: „Wohnungslose Menschen haben mit sehr vielschichtigen Problemen zu kämpfen; viele Dinge, die für andere selbstverständlich sind, wie zum Beispiel das Beantragen eines Personalausweises, stellen für die Betroffenen aufgrund ihrer speziellen Situation riesige Hürden dar“, umriss Schmid.

Hoppe ging auf die aktuellen Belastungen ein: „Bedingt durch Pandemie, Krieg und Inflation haben wir in den vergangenen zwei Jahren verstärkt Isolation, Angst und Unsicherheiten bei den Betroffenen beobachtet. Besonders bei denen, deren Grundbedürfnisse bedroht sind, haben sich außerdem verstärkt psychische Belastungen niedergeschlagen.“

Mehr zum Thema Malteser Hilfsdienst Medaille für Marvin Mitschulat Mehr erfahren Katholische Kirche Seelsorgeeinheit Schwetzingen: Brückenbauer und Lotsen in Krisenzeiten Mehr erfahren

Beide freuten sich sehr über die Spende. „Wir bedanken uns sehr herzlich für diese Spende und möchten die Gelder gerne für individuelle Bedarfe der Menschen ohne festen Wohnsitz verwenden, zum Beispiel für die Übernahme der Kosten zur Beschaffung von Ausweisdokumenten, kurzzeitige Überbrückungshilfen für Grundbedürfnisse, Fahrtkostenzuschüsse für Bewerbungsgespräche und Vieles mehr“, erklärte Schmid.

Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis ist ein Verband der freien Wohlfahrtspflege der katholischen Kirche. Er ist eine Gliederung des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg und des Deutschen Caritasverbands. Als Träger unterhält er kreisweit (in Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim, Wiesloch sowie in Eberbach) ein breites Spektrum an Beratungsstellen und betreibt zwei Tafelläden sowie zwei Altenpflegeheime und eine Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen. Insgesamt beschäftigt der Verband über 300 Mitarbeiter. zg