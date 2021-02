Brühl/Oftersheim. „Coronavirus: Skigruppe aus Brühl in Quarantäne“, lautete vor genau zwölf Monaten die Schlagzeile unserer Zeitung. Sieben Männer – die meisten von ihnen aus Rohrhof – waren damals in Urlaub nach Wolkenstein in Südtirol gefahren. Als einer von ihnen erkrankte, wurde die Reise vorzeitig abgebrochen. Der Mann aus Oftersheim zeigte Symptome wie bei einem grippalen Infekt. Als es schlimmer wurde, meldete er sich in der Notfallambulanz des Heidelberger Universitätsklinikums. Und damit wurde er vor einem Jahr zum ersten Corona-Infizierten des Rhein-Neckar-Kreises.

AdUnit urban-intext1

Einer seiner Reisegefährten von damals ist der 72-jährige Klaus Ullmann, der sich im Gespräch mit unserer Zeitung an die Geschehnisse vom Februar 2020 erinnert.

Als Sie nach Südtirol gefahren sind, waren Sie sich da schon des Corona-Risikos bewusst?

Klaus Ullmann: Na ja, es war zwar damals schon in der Presse, dass es in Italien mit Corona ziemlich ausgeprägt gewesen ist – aber das war ja südlich der Alpen. Da haben wir uns natürlich schon Gedanken über das Thema gemacht, aber in Wolkenstein war ja nichts gemeldet. Da war angeblich nichts und man ist damals auch nicht so einfach an die Informationen gekommen, wie es inzwischen möglich ist.

AdUnit urban-intext2

Wie viele Personen Ihrer siebenköpfigen Gruppe haben sich dann letztlich infiziert?

Ullmann: Fünf von uns sind erkrankt, bei zwei von ihnen war es auch schon ein schwererer Verlauf. Die beiden waren dann auch längere Zeit in der Uniklinik Heidelberg. Aber im Grunde ist das bei allen letztlich glimpflich und ohne Nachwirkungen abgelaufen. Ich bin gar nicht infiziert worden.

AdUnit urban-intext3

Können Sie sich das erklären?

AdUnit urban-intext4

Ullmann: Nein, eigentlich nicht, wir waren ja alle zusammen in einer Ferienwohnung. Angeblich sollen Menschen, deren Blutgruppe Rhesus negativ ist, Raucher und Personen, die Alkohol trinken, nicht so schnell angesteckt werden. Das trifft bei mir mehr oder weniger alles zu. Aber ob da wirklich was dran ist, weiß ich nicht – ich bin ja kein Mediziner.

Was haben Sie gedacht, als man Ihnen mitgeteilt hat, dass da Corona in ihrer Reisegruppe aufgetaucht ist?

Ullmann: Da habe ich mir natürlich meine Gedanken gemacht. Vor allem, weil wir einen Kumpel dabei hatten, der allgemein gesundheitlich nicht so fit war. Da habe ich mir dann schon Sorgen um ihn gemacht. Wir haben die Sache alle sehr ernst genommen und uns deshalb strikt an die Vorgaben gehalten. Und ich finde im Großen und Ganzen die entsprechenden Regelungen gegen die Verbreitung des Virus, die auch heute noch von der Regierung vorgegeben werden, richtig.

Wie ist das damals bei Ihnen abgelaufen?

Ullmann: Ich habe keinerlei Beschwerden gehabt. War allerdings als direkte Kontaktperson sofort unter Quarantäne. Zur Ärztin im Gesundheitsamt hatte ich ständig Kontakt und habe täglich meine Temperatur melden müssen. Es war immer alles im normalen Bereich, nur am vierten oder fünften Tag ist die Temperatur ein wenig angestiegen. Da bin ich sofort zum Test nach Heidelberg beordert worden. Am nächsten Tag habe ich dann Bescheid bekommen – allerdings war das etwas seltsam. Erst hat mich das Gesundheitsamt angerufen und gesagt, bei meinem Test wären Unklarheiten und ich müsste noch einmal kommen. Eine Viertelstunde später rief mich die Klinik an und hat mir mitgeteilt, dass mein Test negativ sei. Da musste ich hin und her telefonieren, bis mir das Gesundheitsamt gesagt hat, ich solle noch einmal in die Klinik fahren. Aber da wollte man mich dann wieder heimschicken. Erst nach mehreren weiteren Telefonaten wurde ich dann erneut getestet. Der Befund war wieder negativ. Irgendwann waren die zwei Wochen Quarantäne rum und für mich war alles erledigt.

Was ist in Ihnen vorgegangen, als die Quarantäne angeordnet wurde?

Ullmann: Im ersten Moment habe ich gedacht: Scheiße. Aber im Endeffekt war es nicht so schlimm, die zwei Woche sind auch vorbeigegangen. Die meisten aus unserer Gruppe sind wie ich Rentner, da war das nicht so tragisch, dass wir zuhause bleiben mussten. Meine Frau stand damals gar nicht unter Quarantäne, nur ich als Erstkontakt zu Erkrankten.

Wurde das damals streng kontrolliert?

Ullmann: Im Grunde war es komisch. Als bei einem Kumpel aus der Nachbarschaft die Symptome aufgetreten sind, haben sie ein riesiges Trara gemacht: Sanitäter mit Krankenwagen und in Schutzanzügen sind angerückt, um ihn zum Test mitzunehmen. Und ich hab mich ins Auto gesetzt und bin selber nach Heidelberg zum Test gefahren, um da vor der Klinik zu warten. Diese Unterschiedlichkeiten, wie das gehandhabt wurde, waren schon ein bissel komisch. Aber ich denke, dass war für die ja genauso neu wie für uns. Da passieren dann halt auch mal Fehler.

Haben Sie erlebt, dass man Ihnen vorgeworfen hat, Corona „angeschleppt“ zu haben?

Ullmann: Ich bin hin und wieder mal von Bekannten als Krankheitseinschlepper bezeichnet worden – aber das war nicht ernst, das war scherzhaft gemeint. Auch wenn die Situation eigentlich nicht witzig war, sehe ich das nicht wirklich als Vorwurf an. Vielleicht hat der eine oder andere, den man getroffen hat, etwas mehr Abstand gehalten – ich weiß es nicht.

Und hat sich bei Ihnen etwas geändert – befolgen Sie die Corona-Vorgaben jetzt besonders streng?

Ullmann: Ich beachte die Regelungen der Corona-Verordnung natürlich – wie es jeder andere auch machen sollte. Selbst wenn ich manches nicht nachvollziehbar finde – etwa die strikte Ein-Personen-Regel.

Sehen Sie aus heutiger Sicht den Skiurlaub als Fehler an?

Ullmann: Damals hat man sich noch nicht so viele Gedanken gemacht und die Infektionen in Italien schienen weit weg zu sein. Wir haben damals sofort die Reise abgebrochen, als der Erste von uns erkrankt ist. Aber: Ja, höchstwahrscheinlich würde ich es heute anders machen.

Werden Sie sich impfen lassen?

Ullmann: Ja, ich habe da keine großen Bedenken. Und ich möchte ja auch wieder in Urlaub fahren.