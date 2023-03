Brühl. Einen Infostand baut die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien an diesem Freitag, 3. März, in der Bücherei in Brühl auf. Die Gruppe will von 17 bis 18 Uhr mit über die Themen Photovoltaikanlagen und Balkonkraftwerke informieren. Interessierte Bürger können sich dort nicht nur mit Fragen zum Thema einbringen, sondern auch direkt ein entsprechendes Balkonkraftwerk vor Ort besichtigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1