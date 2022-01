Infos zum Klimaschutz

Brühl. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV und die Gemeinde Brühl kooperieren auch bei der Förderung des nachhaltigen Umgangs mit Energie in Bestandsgebäuden, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Die MVV hat beim Innovationsprojekt Climap Wärmeaufnahmen der Häuser in der Hufeisengemeinde erstellt. Sie geben Auskunft über den energetischen Zustand von Gebäuden und deren Energieeinsparpotenzialen. Hauseigentümer können damit online einen individuellen Energiebericht ihrer eigenen Immobilie erwerben.

Die Gemeinde, „einer der Vorreiter in Sachen Klimaschutz in der Metropolregion Rhein-Neckar“, wie Bürgermeister Dr. Ralf Göck betont, übernimmt den Großteil der Kosten für die Hauseigentümer. „Wir beteiligen uns gerne an den Kosten für den Energiebericht mit 50 Euro“, betont Göck.

Da die Gesamtkosten für einen Energiebericht nur bei 59,50 Euro liegen, zahlen Immobilienbesitzer pro Bericht lediglich noch 9,50 Euro dazu. Ab sofort ist die Gemeinde Brühl im Portal www.climap.de freigeschaltet, sodass jeder interessierte Hauseigentümer, dessen Haus thermografisch erfasst wurde, einen individuellen Energiebericht bestellen kann. zg/ras

