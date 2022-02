Ingo Oschmann – Zauberer der guten Laune

Brühl. Er will die Festhalle nicht zum ersten Mal zum Toben bringen. Am Donnerstag, 17. März, möchte Comedian Ingo Oschmann ab 20 Uhr dieses Kunststück mit seinem Jubiläumsprogramm „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ erneut wagen – soweit es die Corona-Lage zulässt.

25 Jahre und zehn Programme schwer, zeigt dieser Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit Oschmann zeitlos durchs Leben geht. Ob Impro, Stand-Up, Zaubern oder auch mal mit leisen Tönen: Der Comedian schafft es immer wieder aufs Neue, sein Publikum zu begeistern. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein, ohne verletzend oder langweilig zu sein.

Bereits 1992 trat Oschmann erstmals als Zauberkünstler bei Kindergeburtstagen oder Firmenfeiern auf. In den Folgejahren besuchte er Workshops in den Bereichen der Schauspielerei, Improvisation oder auch Pantomime. Sein erstes Soloprogramm entwickelte er 2000. Drei Jahre später gewann er die erste Staffel der deutschen Fernsehsendung „Star Search“. Seitdem ist er regelmäßiger Gast in verschiedenen Unterhaltungssendungen. Seit 2014 widmet sich Ingo Oschmann voll und ganz dem Tourneeleben. Dabei versteht er es meisterlich, nicht nur für, sondern auch mit seinem Publikum zu spielen. ras

Info: Karten für den Comedyabend können zum Preis von 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte unter Telefon 06202/2 00 30 vorbestellt werden.