Brühl. „Es ist erwiesen, dass Menschen die sich einem oder unterschiedlichen Hobbys widmen, in der Regel ausgeglichener und glücklicher ihr tägliches Leben meistern“, betont der Vorsitzende der Chorgemeinschaft, Gerd Scherer. Aktivitäten die man „aus Spaß an der Freude“, besonders in einem Gesangverein, unternehme, seien ein wunderbares Mittel zum Stressabbau. „Die gemeinsamen Chorproben lassen neue Freundschaften entstehen“, beschreibt er das Miteinander, „die Möglichkeit zum persönlichen aktiven Mitgestalten des Chorlebens – von Ausflügen, Straßenkerwe bis zum Sommerfest – erweckt das Gefühl Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein“.

Er bedauert, dass dieses Lebenselixier Chorgesang in Zeiten der Kontaktbeschränkungen durch Corona, nicht regelmäßig angeboten werden könne. Umso wichtiger sei es für die verantwortliche Vereinsführung, den Kontakt zu den Sängern zu halten. „In unserer modernen Kommunikationsgesellschaft bietet das Internet die Möglichkeit, weiterhin miteinander verbunden zu sein“, freut sich Scherer.

Größere Bekanntheit schaffen

Die aktiven Vereinsmitglieder Christiane Senglaub und Klaus Schwab hätten es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Homepage der Chorgemeinschaft zu modernisieren und die sozialen Netzwerke zur Präsentation der Chorgemeinschaft zu nutzen.

„So gelingt es nicht nur, das Band zwischen den Mitgliedern untereinander und gegenüber dem Verein neu zu knüpfen, sondern auch von außen einen Einblick in das Chorleben zu geben“, sagt der Vorsitzende. Durch die Social-Media-Kanäle sollen die Chöre eine größere Bekanntheit in der Region erzielen und auch die jüngere Zielgruppe erreichen. zg

Info: Weitere Informationen unter www.chorgemeinschaftbruehl.eu