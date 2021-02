Brühl. Vor dem Hintergrund der fortgeschriebenen Teststrategie des Landes hat die Gemeindeverwaltung Brühl in Kooperation mit der Perkeo Apotheke binnen weniger Tage ein Testzentrum in der Jahnsporthalle eingerichtet. Das teilt die Gemeinde am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung mit. „Sinn ist es, symptomfreie und doch infizierte Menschen herauszufinden und so die ,unerkannten' Infektionsketten zu unterbrechen“, erläuterte Apothekerin Katharina Weidner gegenüber Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Schulleiterin Juliane Groß. Sie dankte für die Kooperationsbereitschaft der Gemeindeverwaltung um Sachgebietsleiter Benjamin Weber und der Jahnschule, die ihre mit Wlan ausgestattete Sporthalle samt Tischen und Stühlen für zwei „Testreihen“ zur Verfügung stellte.

AdUnit urban-intext1

Das Kita-Personal, die Lehrkräfte an den Brühler Schulen, Tagesmütter und Tagesväter können sich seit Mittwoch, 24. Februar, mittels eines Antigen-Tests zweimal wöchentlich freiwillig testen lassen. Die Kosten hierfür trägt das Land.

Die Berechtigten können über die Homepage ihre Testtermine vereinbaren. Die entsprechenden Erklärungen können bereits zu Hause ausgefüllt werden, um den Aufenthalt in der Halle möglichst kurz zu halten. Das ist auch der Grund, warum die Getesteten die Halle nach dem „Abstrich“ sofort wieder verlassen und ihr Ergebnis eine Viertelstunde später digital zugeleitet erhalten.

Interessierte, symptomfreie Bürgerinnen und Bürger können sich hier ebenfalls für einen Schnelltest anmelden! Vor Ort ist wie in der Apotheke eine Gebühr in Form einer Barzahlung in Höhe von 39 Euro zu bezahlen.