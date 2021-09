Jahresabschlusses für 2020 auf der Tagesordnung

Brühl. Der Gemeinderat trifft sich zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung an diesem Montag, 27. September, um 18.30 Uhr in der Festhalle. Das sicherlich wichtigste Thema auf der Tagesordnung ist die Verabschiedung des Jahresabschlusses für 2020. Außerdem geht es um den Ersatzneubau für den Sonnenschein-Hort an der Schillerschule und die Auftragsvergabe für ein Dokumetenmanagementsystem, das in der Verwaltung zum Einsatz kommt.

Zudem geht es um Zuschüsse für den Tennisclub und den Kurpfälzer Reit- und Pferdesportverein. Informationen des Bürgermeisters sowie Fragen und Anregungen von Ratsmitgliedern und Bürgern runden das Programm ab.

Wegen der Corona-Vorgaben ist die Zahl der Besucher auf 24 Personen beschränkt. Sie müssen sich bis Montag, 27. September, 12 Uhr, an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, angemeldet haben. ras



