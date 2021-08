Jan Dorik ist Fischerkönig des Angelsportvereins Rohrhof

Brühl. Um die Königs- und Prinzenwürde ging es, als sich die aktiven Mitglieder des Angelsportvereins Rohrhof am Vereinsgewässer beim Weidweg trafen. Es galt den begehrten Titel des Fischerkönigs unter sich auszumachen. Jeder der Angetretenen gab sein Bestes, um im kommenden Jahr als Regent den Verein, soweit es die Hygienevorschriften dann wieder zulassen, zu vertreten.

Das Wetter war wie die Ausbeute vom See – angemessen. Auch ein Laie konnte ohne großes Fachwissen erkennen, dass diesmal die Schnaken eindeutig besser und vor allem hartnäckiger bissen als die Fische. Trotzdem setzte sich Jan Dorotik souverän mit 10 360 Punkten von seinem Verfolgerfeld ab und sicherte sich so die Königskette. Erster Prinz wurde Gerd Zuber mit 2960 Punkten und der noch amtierende Fischerkönig Peter Schreiner wurde mit 650 Punkten für diese Regentschaft nur zweiter Prinz.

Die Fischer bedauern allerdings, dass dem neuen Fischerkönig eine angemessene Feier mit Proklamation beim Fischerfest wegen Corona verwehrt bleiben musste.

