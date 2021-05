Jazz-Matinee findet nicht statt

Brühl. Es sollte wieder ein ganz besonderes Sommererlebnis werden, wenn am Sonntag, 20. Juni, nach der Corona-bedingten Absage vor einem Jahr im Garten der Villa Meixner die Jazz-Matinee in die 29. Auflage gehen sollte. „Mit großem Bedauern muss der Gewerbeverein die geplante Jazz-Matinee erneut absagen“, informieren die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. Die Pandemie lässt die Veranstaltung in der gewohnten und erforderlichen Form einfach noch nicht zu.

„Wir könnten die Veranstaltung nicht so durchführen, dass sie Sinn ergäbe. Auch wenn die Inzidenzzahlen derzeit sinken, müssen Abstände weiterhin eingehalten werden, müssten Masken getragen werden, die Bewirtung wäre nicht durchzuführen, Publikum und freiwillige Helfer wären einem Risiko ausgesetzt“, erklären die Gewerbetreibenden aus Brühl ihre Entscheidung.

Immerhin ist die Geselligkeit unter den alten Linden der Jugendstilvilla ein wichtiger Aspekt des beliebten Open-Air-Konzerts. Sich treffen und genießen in der wunderbaren Atmosphäre des Gartens runden das musikalische Erlebnis normalerweise gut ab.

Doch trotz der Absage zeigen sich die Gewerbetreibenden – wie im Vorjahr – optimistisch: „Wir freuen uns schon heute auf eine hoffentlich dann wieder ungetrübte Veranstaltung im nächsten Jahr, auf der unsere Gäste wieder unbeschwert und fröhlich feiern und genießen können.“ bh/ras

