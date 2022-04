Jeder Treffer bringt Eier

Brühl. Das freut sicherlich viele Menschen in der Hufeisengemeinde und drumherum: Endlich gibt es wieder Scheiben und Munition für das Ostereierschießen der Schützengilde in der Sportgemeinde. Seit 1979 wird die Traditionsveranstaltung angeboten, die nur wenige Jahre wegen Hochwasserschäden und Reparaturarbeiten am Schießstand beziehungsweise während der Pandemiezeit nicht hat stattfinden können.

„Nur derjenige, der sich etwas traut und ein Wagnis eingeht, hat die Aussicht auf Erfolg“, sind sich die Verantwortlichen der Sportgemeinde um Oberschützenmeister Ulrich Fitterer und Oberschießleiter Uwe Meisenburg von Abteilung Schützen einig. Trotz aller widrigen Umstände und der Unkenntnis, wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sich entwickeln, gaben der Vorsitzende Jürgen Odorfer und sein Stellvertreter Reinhard Baumann grünes Licht zur Durchführung des beliebten Ostereierschießens.

Die Modalitäten Das Ostereierschießen für jedermann findet auf dem SG-Vereinsgelände am Weidweg 9 statt. Schießzeiten sind am Freitag, 8. April, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 9. April, 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 10. April, 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 13. April, 18 bis 21 Uhr, Karsamstag, 16. April, 14 bis 17 Uhr, Ostersonntag, 17. April, 10 bis 17 Uhr sowie Ostermontag, 18. April, 10 bis 17 Uhr. Teilnehmen dürfen dank der qualifizierten Aufsichtspersonen auch Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Das entsprechende Formular dafür finden Interessierte unter www.sg-bruehl.de/downloads/. ras

Los geht das Ostereierschießen am Freitag, 8. April, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr auf der vereinseigenen Schießanlage im Weidweg. Geschossen wird nur mit vereinseigenen Luftgewehren stehend freihändig auf die zehn Meter entfernte Scheibe.

Aders, als von manchen Unbeteiligten vermutet, wird nicht auf die Ostereier geschossen – sie sind die Trophäen für Treffer. Jeder Schütze, der das Schwarze trifft, bekommt ein Osterei, wenn ein Zehner geschossen wird, gibt es sogar zwei bunte Ostereier.

Eine Bewirtung des Vereins wird zudem an den Sonntagen, 10. und 17. April, sowie Ostermontag, 18. April durch den Verein angeboten. Es gibt Steaks und Bratwürste vom Grill – dazu gibt es geröstete Zwiebeln und Brötchen. Zudem wird an diesen Tagen selbst gemachter Kuchen verkauft. zg/ras