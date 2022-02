Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen

Brühl. In den kommenden Wochen steht für viele Mädchen und Jungen eine wichtige Entscheidung an, die nicht selten Auswirkungen auf das gesamte Leben hat. Die jüngeren Kinder melden sich bei ihrer Grundschule an, in der ein Grundstock für die weitere Laufbahn gelegt wird, die älteren wählen ihre weiterführende Schule aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist ein ganz neuer Lebensabschnitt, wenn die Jungen und Mädchen zum ersten Mal die Schule besuchen oder wenn sie von ihrer bisherigen Grund- auf eine weiterführende Schule wechseln. Es gilt daher, sich gut über die künftige Bildungsstätte des Nachwuchses zu informieren.

Im Sommer beginnt für die neuen Abc-Schützen der Unterrichtsalltag. Die Anmeldung der Schulanfänger findet in den beiden örtlichen Grundschulen auch diesmal wieder wegen der Pandemie komplett kontaktlos statt. Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2015 und dem 30. Juni 2016 geboren wurden, sowie alle im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Jungen und Mädchen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eltern, deren Kinder schulpflichtig werden und im Bezirk der Jahnschule oder der Schillerschule mit der Außenstelle in Rohrhof wohnen, erhalten von der Schule – per Post beziehungsweise über die Kindergärten – ein Kuvert mit den nötigen Anmeldeformularen und Informationen.

Kinder, die zwischen 1. Juli 2016 und 30. September 2016 geboren wurden, können ebenfalls als sogenannte „Kann-Kinder“ eingeschult werden. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der Schule in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch, wenn das Kind von der Einschulung 2022 zurückgestellt werden soll.

Weitere Informationen bei der Jahnschule, Telefon 06202/7 33 70, sowie der Schillerschule, Telefon 06202/97 82 00.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Corona lässt auch an der Marion-Dönhoff-Realschule keinen Tag der offenen Tür zu – detaillierte Informationen liefert die Schulleitung per virtueller Vorstellung auf der Internetseite www.doenhoff-rs.de. Und auch da kann sich das Angebot wirklich sehen lassen.

Beim virtuellen Tag der offenen Tür können sich potenzielle neue Schüler und ihre Eltern einen Überblick über die Einrichtung, ihr Profil und auch die Räumlichkeiten verschaffen. Das Profil der Realschule ist in vier tragenden Säulen verankert: Berufsorientierung, Soziales Lernen, Sport und Bewegung sowie Gitarrenklasse. Schüler können in der Dönhoff-Schule nach der zehnten Klasse entweder den Realschulabschluss oder nach der neunten Klasse den Hauptschulabschluss erwerben.

Die Anmeldungen der Schüler für die Klassenstufe fünf findet nur am Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März, statt. ras/zg