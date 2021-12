Jetzt online anmelden

Brühl. Die evangelische Kirchengemeinde freut sich darauf, gemeinsam Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahreswechsel feiern zu können: An Heiligabend, 24. Dezember, sind Familiengottesdienste um 15 Uhr (mit Zugangsbeschränkung 2Gplus) und 16.30 Uhr (ohne) sowie eine Mette um 21 Uhr (ohne).

Weitere Gottesdienste sind amSamstag, 25. Dezember, um 17 (2Gplus) und 19 Uhr (ohne) und am Sonntag, 26. Dezember, als „Poppige Weihnacht“ um 10 Uhr (2Gplus) vorgesehen. Am Altjahresabend am Freitag, 31. Dezember, ist um 17 Uhr (2Gplus) Gottesdienst und am Neujahrstag, 1. Januar, um 17 Uhr (ohne) findet ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Frist beachten

Für alle Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Kirchengemeinde bittet, hierfür die Buchungsmaske auf der Startseite der Homepage www.evkirche-bruehl-baden.de zu nutzen. Außderdem wird darum gebeten, sich für die Weihnachtsgottesdienste bis spätestens Mittwoch, 22. Dezember, anzumelden. Für die Gottesdienste am 31. Dezember und am 1. Januar soll die Voranmeldung bis Mittwoch, 29. Dezember, erfolgen.

Für alle Gottesdienste unter 2Gplus-Bedingungen gelte, am Eingang seinen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis (möglichst in digitaler Form) bereitzuhalten. Zusätzlich benötigten alle Gottesdienstbesucher einen Nachweis über einen maximal 24 Stunden alten Corona-Test (Schnelltest oder PCR-Test). Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis fünf Jahre sowie alle, die entweder eine Drittimpfung (Booster-Impfung) erhalten haben, oder deren zweite Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt. zg

