Jubelkonzert wird zum Erlebnis

Brühl. „Unsere letzte Mitgliederversammlung war am 3. Februar 2020“, schreibt der evangelische Kirchenchor anlässlich ihres nun durchgeführten Treffens im Gemeindezentrum. Nach über zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie kamen die Sänger des Kirchenchores Brühl-Rohrhof erstmals wieder zusammen, um die vergangenen Monate Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die Zukunft zu wagen. Auch Pfarrer Marcel Demal war zur Hauptversammlung gekommen.

Dem Protokoll der Mitgliederversammlung von 2020 folgte eine Aufzählung der Aktivitäten des Chores in der Folgezeit. „Leider entfiel in diesen beiden Jahren unsere aktive Teilnahme an Karfreitag, Adventssingen, Christmette und anderen Veranstaltungen wegen Corona“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kooperation gelingt

Das Führungsteam erhielt für seine Arbeit lobende Worte und als Dank Präsente. Dankesworte wurden zudem an Chorleiter Michael Leideritz gerichtet. „Für seine Arbeit und Geduld – Wir alle lieben ihn dafür.“

Nach den Ehrungen langjähriger und treuer Sänger, die teils sogar vom Deutschen Chorverband gewürdigt wurden, dankte Leideritz dem Chor besonders für die Teilnahme am Jubelkonzert „145 Jahre Evangelischer Kirchenchor Reilingen“ Ende vergangenen Monats. 70 Sänger aus den Chören Reilingen, Brühl, Ketsch und Horrenberg sangen dabei die „Deutsche Messe“ von Schubert, begleitet von Instrumentalisten. „In dieser Größe war das auch ein Erlebnis für uns“, so die Erwiderung der Sänger.

Der Chor macht nun Ferien von seinen Proben bis einschließlich Sonntag, 11. September. Die erste Probe findet danach am Montag, 12. September von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum in der Hockenheimer Straße 3 statt. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.evkirche-bruehl-baden.de/kirchenchor