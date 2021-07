Jugendliche sind wunderbar gemacht

Brühl. Es gibt sicherlich kaum ein glücklicheres Gefühl, als mit sich zufrieden zu sein und gleichzeitig nach vorne zu schauen und sich in neue Bindungen zu geben. Genau das sollten die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde erleben, als sie bei zwei Gottesdiensten in der Schutzengelkirche in die Gemeinschaft aufgenommen wurden.

Der Gottesdienst, den Pfarrer Marcel Demal und seine Amtskollegin Melanie Börnig gemeinsam zelebrierten, stand unter dem Motto „Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin!“.

Dieser Satz ist dem 139. Psalm der Bibel entnommen. In der Predigt, die beide Seelsorger dialogisch hielten, wollten sie die Konfirmanden ermutigen, sich selber mit den Augen Gottes zu betrachten, „der jeden Mensch mitsamt seinen Macken, Schönheitsfehlern und vielleicht auch gesundheitlichen Einschränkungen als Wunderwerk geschaffen hat und liebevoll ansieht“, so Marcel Demal.

Beide Pfarrer gaben den Konfirmanden mit auf ihren weiteren Lebensweg, dass sie immer daran denken sollten, dass so wie sie sind, sind sie Gott recht, und dürfen ihren Lebensweg immer unter seinem Segen gehen.

Ja als Antwort auf das Ja

Die Konfirmandenzeit und die Konfirmation liegen an der Schwelle zum Erwachsenwerden und wollen die Jugendlichen in ihrem Glauben bestärken. „In der Taufe hat Gott zu ihnen Ja gesagt. Jetzt sollen sie ihr eigenes Ja sagen“, erklärten die beiden Seelsorger. „Ihr Ja zur eigenen Taufe und damit ihr Ja zu sich selbst, ihr Ja zum eigenen Glauben und ihr Ja zur Zugehörigkeit der Gemeinde Jesu Christi. Ihr Ja als Antwort auf das Ja, das Gott ihnen bereits in der Taufe zugesagt hat.“

23 Jugendliche standen an diesem Tag im Mittelpunkt, nämlich Florine Büchner, Noemi Dupal, Kevin Eberhardt, Alexa Engels, Rebecca Federer, Jamey Fritzmann, Fabian Griesemer, Max Helm, Joshua Hornig, Lukas Hube, Victoria Kemptner, Maximilian Klaus, Leonie Köppel, Christian Lischer, Luca Neumann, Pauline Pott, Marcel Rasch,Ferdinand Riederer, Sophia Rhein, Mira Warin, Erik Wohlatz, Malte Wohlatz und Aruna Zelt. ras/zg