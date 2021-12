Jugendmusik und Älterwerden

Brühl. Sechs Saiten sind sein Markenzeichen als Jugendmusikschulleiter. Die Gitarrenmusik liegt ihm besonders am Herzen – im Frühjahr wird Walter Barbarino in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge übernimmt Birgit Drath. Eine weitere Epoche endet beim Forum Älterwerden im Dezember. Maria Becker übergibt nach 15 Jahren das Amt der Teamsprecherin an Ursula Jennewein. Und im Gemeinderat rückte bei den Freien Wählern im Dezember Elke Schwenzer für Thomas Zoepke nach. Der langjährige Vorsitzende des Gewerbevereins gab wegen des Umzugs auch seinen Ratssitz ab. / ras

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1