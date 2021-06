Jugendmusikschule startet Präsenzunterricht

Brühl. Die Jugendmusikschule ist wieder in den Präsenzunterricht gestartet. In den Räumen der Schillerschule und im evangelischen Gemeindezentrum findet er wieder zu den üblichen Unterrichtszeiten und nach den Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Weitere Informationen gibt die Brühler Außenstellenleiterin der Musikschule, Birgit Drath, Telefon 0151/72 91 18 33. Jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr findet während der Schulzeit eine Büro- und Sprechzeit in der Schillerschule für direkte Beratungen und Gespräche statt. Dazu ist eine vorherige Kontaktaufnahme seitens der Jugendmusikschule erwünscht.

