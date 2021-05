Junge Fußballer trainieren wieder

Brühl. Bereits seit über einer Woche stehen die Jugendfußballer des Fußballvereins (FV) Brühl wieder mit strahlenden Gesichtern auf dem Platz und treten gegen den Ball, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Umsetzung der Bundes-Notbremse hat auch beim FV Brühl den Weg freigemacht für kontaktloses Training unter freiem Himmel in Fünfer-Gruppen für Kinder bis 13 Jahre.

Die Resonanz war durchweg positiv und Eltern sowie Kinder haben das Trainingsangebot sehr gerne angenommen. „Es ist ein erster Schritt zurück zur Normalität für die Kinder“, sagte beispielsweise eine Mutter beim Abholen des Sprösslings, denn Eltern sind als Zuschauer auf dem Sportplatz derzeit nicht erlaubt.

Um das Training bei der aktuellen Inzidenz über 100 anzubieten, benötigen Trainer und Betreuer einen tagesaktuellen negativen Corona-Test. Dazu waren alle Jugendtrainer auch sofort bereit, was Jugendleiterin Manuela Schubert freute. Die Umsetzung des Hygienekonzepts bedeute für alle Beteiligten etwas mehr Aufwand, doch werde dieser gerne in Kauf genommen, denn letzten Endes gehe es darum, den Kindern Bewegung und Spaß an der frischen Luft zu ermöglichen – natürlich immer mit Abstand. zg

Info: Wer Lust bekommen hat, mitzukicken, darf sich per E-Mail an jugendfussball@fv-bruehl.de melden. Kinder von drei bis 18 Jahren sind willkommen.

