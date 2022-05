Kabarettist Reichow blickt auf das Leben

Brühl. Lars Reichow hat ein neues Bühnenprogramm geschrieben. „Ich“ ist mehr als ein Blick in den Spiegel, eine Scheitelkorrektur oder das Richten einer Strähne. Mit „Ich“ ist Reichow an diesem Mittwoch, 11. Mai, ab 20 Uhr in der Festhalle zu Gast.

„Ich!“ wird für den musikalischen Humanisten ein kabarettistischer Vergnügungskurs für den Umgang mit Selbstgefälligkeit und Selbstverliebtheit unter Menschen. Endlich wieder Spaß dabei, in den Spiegel zu schauen. „Wir müssen lernen, über uns selbst zu lachen und uns nicht so wichtig zu nehmen“. Ein Programm ohne Skrupel und Selbstzweifel.