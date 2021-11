Kabarettist René Sydow stellt sein Programm „Heimsuchung“ vor

Brühl. „Heimsuchung – Kabarett um Leben und Tod“ lautet der verheißungsvolle Titel des aktuellen Programms, mit dem René Sydow sein Publikum am Donnerstag, 11. November, ab 20 Uhr in der Villa Meixner unterhalten und zum Nachdenken anregen will.

Sydow sucht damit nach der Pandemie-Zwangspause wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden. Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit.

Es geht um das Thema des würdigen Alterns und den Wert eines Menschen. Trotzdem soll der Abend erschreckend lustig werden.

Sydow ist Schriftsteller, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur. Als Autor und Kabarettist ist er seit 2012 mit großem Erfolg auf diversen Slam-Poetry-Bühnen unterwegs. Auch in Brühl präsentierte er schon seine ebenso preisgekrönten Programme. Für sie erhielt er 2015 den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. An die Erfolge wollte er 2020 mit „Heimsuchung – Kabarett um Leben und Tod“ anknüpfen, doch nach wenigen Auftritten musste die Tournee seines vierten Programmes wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden.

Jetzt legt er aber wieder los. Eine Teilnahme an der Veranstaltung in der Villa Meixner ist nur möglich, wenn man einen Nachweis vorlegt, dass man geimpft oder genesen ist. Ein negatives Corona-Testat reicht nicht aus. Alle Tickets sind personalisiert und somit auch nicht übertragbar. ras/zg