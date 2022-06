Kabarettist Tobias Mann kommt nach Brühl

Brühl. Er gehört zur Crème de la Crème der bundesdeutschen Kabarettszene. Nun kommt Tobias Mann am Freitag, 10. Juni, mit seinem siebten Solo-Bühnenprogramm nach Brühl. Ab 20 Uhr ist der Kabarettist in der Festhalle zu erleben. Mann stellt sich als Satiriker und Musiker im neuen Programm seinem ultimativen Endgegner – sich selbst. Die härtesten Diskussionen führt er immerhin mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern in seinem tiefsten Inneren und dabei zeigt sich: Selbst bei Facebook und Twitter geht es gesitteter zu. Jedes Selbstgespräch eskaliert und mündet in wüsten Beschimpfungen und Hasskommentaren, ohne Chance darauf, dass der User gesperrt wird.

Schlimm für den Künstler, aber gut für sein Publikum, das nun in der Brühler Festhalle an diesem höchst unterhaltsamen, kabarettistischen Kampf „Mann gegen Mann“ teilhaben darf.

Die Politik liefert dabei so manche Steilvorlage, schließlich verlegt sie Intrigen und Machtspielchen, die sonst hinterhältig im Stillen verlaufen wären, auf die große Bühne. Für Tobias Mann ist all das zwiespältig: Als Mensch ist er genervt, als Kabarettist bedankt er sich für das fantastische Material. Der Satiriker in ihm mahnt: „Die Zuschauer müssen unbedingt was mitnehmen. Es braucht Haltung!“ Der Gesellschaftsbeobachter entgegnet: „Haltung – schön und gut, aber man muss schon alle Seiten beleuchten!“ Der Komiker schreit: „Egal! Die Pointe muss knallen!“

In Texten und Liedern schießt der vielfach ausgezeichnete Kabarettist – er erhielt bislang den Deutschen Kleinkunstpreis, den Prix Pantheon, den Salzburger Stier und den Deutschen Comedypreis für die ZDF- Show „Mann, Sieber!“ – auch in seinem siebten Bühnenprogramm gegen alles und jeden, der es verdient hat. Und allzu oft ist das sogar er selber. Aber keine Angst: Beim Kampf gegen sich selbst gibt es zumindest zwei Gewinner: Tobias Mann und sein Publikum.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 22 bis 25 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.

Ein kurzes Video von einem Auftritt von Tobias Mann gibt es hier:

