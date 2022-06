Kabarettistischer Rückblick auf ein krankes Jahr

Brühl. „Die Welt humpelt, Scholz schweigt, Abba und Schwerdenker nerven, der Barometer kann nicht mehr“, so fasst Stefan Reusch das zweite Corona-Jahr 2021 kurz zusammen. Die Langversion dieses Rückblicks bietet der Kabarettist in seinem aktuellen Programm „Reusch rettet 2021“, mit dem er am Donnerstag, 23. Juni, ab 20 Uhr in der Villa Meixner gastieren wird.

Reusch zeigte beim Weltretten eine thematische und mimische Bandbreite, die ihresgleichen sucht, und das ganze so schnell, dass einem allein vom Zuhören schier schwindelig werden kann. Reusch regte sich für die ganze Welt auf, um letztere zu retten. Wie krank für ihn die vergangenen Monate waren, zeigt sich auch darin, dass er schon vor einiger Zeit in Brühl auftreten wollte, doch wegen der Pandemievorgaben musste der Termin auf den Sommer verschoben werden.

So stellen sich für ihn bedeutende Fragen. Warum sind Viren so unfassbar klein? Warum gibt nicht wenigstens zum Ausgleich die Klimakatastrophe auf? Wer regiert die Bundesrepublik? Stefan Reusch hat für seine Mission ein fast zweistündiges virenfreies Schutzprogramm entwickelt. Damit macht er es seinen Zuhörern möglich, 2021 einfach wegzulachen. Mit sanftem Lächeln und großer Geistesanwesenheit putzt der SWR3-Wochenrückblicker in „Reusch rettet 2021“ alles runter, was ihn an diesem Jahr gestört hat. „Das ist nicht wenig – und wird bei ihm zu viel Spaß“, versprechen die Veranstalter bereits jetzt.

Der Kabarettist, Moderator, Sprecher, Autor und Weltenretter aus Köln berichtet am Donnerstag, 23. Juni, ab 20 Uhr in der Villa Meixner scharfsinnig und mit subtiler Komik über den ganz normalen Alltagswahnsinn und alles, was ihn sonst noch bewegt. ras/zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und zuzüglich Vorverkaufsgebühr in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.