Karten für „Circus Fantasia“ auf dem Brühler real-Parkplatz gewinnen

Brühl. Der „Circus Fantasia“ gastiert noch bis Sonntag, 29. Mai, mit seinem Vergnügungspark auf dem Real-Parkplatz an der Mannheimer Landstraße. Dort wartet er jeweils an Wochenenden von freitags bis sonntags von 13 bis 19 Uhr mit seinem Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß auf. „Fantasia“ ist eine Verbindung von Vergnügungspark und Zirkus für die ganze Familie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Große Sprünge können die jüngeren Besucher im Hüpfburgen-Paradies machen, dazu gibt es jeweils zwei Karussell- und Eisenbahnfahrten gratis „inklusive einer Zirkusshow mit Clowns, Jongleuren, Equilibristen, einer Diaboloshow und Schlangenmenschen, darunter kurzfristig auch zwei jungen Artistinnen aus Kiew und Odessa“, laden die Zirkusverantwortlichen ein.

Lana, Ring-Akrobatik in luftiger Höhe, stammt aus Kiew in der Ukraine und tritt im „Circus Fantasia“ aktuell in Brühl auf. © Zirkus

Der Hintergrund des besonderen internationalen Gastspiels: Die Zirkusfamilie Sperlich erreichte ein Hilferuf aus der Ukraine. Gemeinsam mit Unterstützern vor Ort und dank internationaler Beziehungen ist es ihr gelungen, die beiden jungen Artistinnen Tatjana und Lana auf getrennten Wegen aus Kiew und Odessa in der Ukraine via Rumänien und Ungarn sowie Polen nach Deutschland zu holen und ihnen kurzfristig in ihrer Brühler „Circus Fantasia“-Show ein vorübergehend sicheres Zuhause zu bieten. Bereits an der Premiere wirkt Tatjana aus Odessa, eine der beiden ukrainischen Artistinnen und eine der weltbesten Schlangenfrauen, bei „Fantasia“ mit. Kollegin Lana, ihres Zeichens Luftakrobatin und Kontorsionistin, stieg später in die Programmgestaltung ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beginn der Shows ist um 15 und um 17 Uhr. Tickets können an der Tageskasse vor Ort gelöst werden.

Verlosung

Diese Zeitung verlost 10 mal 2 Eintrittskarten inklusive Vergnügungsparkbesuch. Interessierte können das Gewinnspielformular mit dem Stichwort „Zirkus“ ausfüllen – die ersten zehn Einsender erhalten die Karten und werden benachrichtigt. Die Karten werden schließlich auf die Namen der Sieger an der Zirkuskasse hinterlegt. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am Montag, 9. Mai, um 15 Uhr.