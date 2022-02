Kater Samson ist ein ganz besonderes Tier

Brühl. Das beliebteste Haustier der Deutschen ist und bleibt auch in Corona-Zeiten die Katze. Im vergangenen Jahr lebten immerhin rund fast 16 Millionen der Samtpfoten in den deutschen Haushalten. Im Vergleich unter den europäischen Staaten werden somit die statistisch meisten Katzen in der Bundesrepublik gehalten – immerhin hängt man diese Tiere in fast jedem vierten Haushalt sehr bewusst.

Aber es kommt ja nicht auf die großen Zahlen an – viel wichtiger sind den Katzenfreunden die jeweils ganz persönlichen Beziehungen zu ihrem eigenen Stubentiger. Auf den ersten Blick spricht für die Haltung von Katzen, dass sie vergleichsweise pflegeleicht und von Haus aus reinlich sind. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass auch eben diese Beziehungen und Bindungen eine wichtige Rolle spielen.

Und damit ist der vierjährige Elias Ilhan aus dem Neubaugebiet im Schütte-Lanz-Wohnpark nicht allein in der Liebe zur eigenen Katze. Für ihn ist Kater Samson ein ganz besonderes Tier. So malte er sein Fellknäuel beim Schnuppern an einer der ersten Frühlingsblumen.

Damit hat uns Elias derart begeistert, dass wir Ihnen das Bild nicht vorenthalten möchten. Vielleicht erkennen auch Sie diese ganz besondere Liebe zwischen Vier- und Zweibeinern in dieser Darstellung.

Auf die enge Bindung an den Menschen ist die Katze jedoch eigentlich gar nicht angewiesen, denn das Haustier war ursprünglich ein echtes Raubtier und kommt auch jetzt noch gut ohne den Menschen klar. Und so ist es umso erfreulicher, dass Elias und sein blumenliebender Samson eine so enge Beziehung pflegen. ras